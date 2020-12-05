Cave Story+ oyunu şimdi Epic Games Store üzerinden 10 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Standart Cave Story oyununun daha gelişmiş ve yeni bir sürümü olan Indie oyun, platform oyunları sevenler için müthiş bir seçenek olarak öne çıktı.

Karantina günlerinde sıkılmış, oynayacak ücretsiz oyun arıyorsanız Epic Games’in yeni promosyonu tam da size hitap ediyor! Steam üzerinden 25 TL, Epic Games Store’da ise 20 TL‘ye satılan oyun şimdi beş günlüğüne bedava oldu.

Orijinal Cave Story oyunu Japon bağımsız oyun geliştirici Pixel şirketi tarafından Amaya Daisuke tarafından hazırlanmıştı. Kısa sürede adeta fenomen haline gelen yapım, adeta rakip tanımadan piyasadaki bedava oyunlar arasında hızlı bir yükselişe geçerek çok sevilmişti. Bunun üzerine şirket 6 yeni oyun modu ve yeniden düzenlenmiş seçenekleri ile Cave Story+’ı duyurdu. Kendine has grafikleri ve mükemmel müzikleri ile dikkat çeken yapım, 15 farklı seviye ve 10 ayrı silah seçeneğiyle hayranlık uyandırdı.

10 Aralık’a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek Cave Story+’ı hemen edinmek için şu bağlantıya tıklayarak oyunun Epic Games Store sayfasına ulaşabilirsiniz!

Cave Story+ Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

Windows XP ve üstü İşlemci: Intel Core Solo Hafıza: 128 MB RAM Grafik: 64 MB RAM Sabit Disk: 200 MB



Maksimum Sistem Gereksinimleri: