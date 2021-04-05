1986 yılında ABD’de satın alınıp henüz etiketi bile açılmadan saklanan Super Mario Bros. oyunu geçtiğimiz günlerde rekor fiyata satıldı. Dallas Müzayedesi’nde satışa sunulan oyun 660.000 dolara alıcı buldu.

Dallas’ta 1986 yılında satın alındıktan sonra bir çekmecede unutulmaya yüz tutan Nintendo Super Mario Bros. serisinin açılmamış tertemiz kopyası geçtiğimiz Cuma günü bir müzayede etkinliğinde yapılan açık artırma ile 660 bin dolara satıldı.

Süper Mario 1986’da Noel Hediyesi Olarak Satın Alınmış

Müzayedede oyunla ilgili bazı açıklamalarda bulunulurken bu video oyununun Noel hediyesi olarak satın alındığı ancak günümüze kadar plastikle iyice kapatılmış halde sağlam, temiz bir masa çekmecesinde muhafaza edildiği bilgilerine yer verildi.

Bir video oyun uzmanı olarak çalışmalarını yürüten Valarie McLeckie ise 1986 model Süper Mario kopyası ile ilgili olarak bu kopyanın veya benzerlerinin üretimlerinin çok az olması nedeniyle günümüzde bunun gibi bir kopya daha bulmanın okyanusta bir damla su aramaya benzeyeceğinin altını çizdi.

Nintendo Super Mario Bros. oyununun 1986 kopyası bugüne kadar ilgili tarihler baz alındığında en iyi kopya olarak değerlendiriliyor. Satış fiyatının ayrıntılarında ise bir başka Super Mario kopyasının ederi baz alınmış gibi görünüyor. Zira 1987 üretimi başka bir Nintendo Super Mario Bros. kopyasının geçtiğimiz yaz aylarında yine aynı müzayede salonunda 114 bin dolara alıcı bulmuştu.