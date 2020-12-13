İkinci Dünya Savaşı konulu 1917 filmi ile üç dalda Oscar ödülüne layık görülen İngiliz yönetmen Sam Mendes, Netflix platformu için bir mini dizi hazırlıyor. Önümüzdeki yıl çekimleri başlayacak olan projenin ilk detayları yavaştan ortaya çıkmaya başlarken, dizinin konusu ve bazı ayrıntıları da ortaya çıktı.

Neal Street Productions yapım şirketi tarafından geliştirilen Netflix mini dizisi The Red Zone, Sam Mendes’in vizyonuyla yönetilecek. Pippa Harris ve Nicolas Brown yapımcılığında hayata geçecek dizi, Barney Ronay ile Jonathan Liew tarafından senaryoya dökülecek.

Bir futbol komedisi olarak tanımlanan The Red Zone, ciddi alınmak için mücadele eden genç bir muhabirin hikayesini konu alacak. Kişisel hayatı kargaşa içinde olan, ailesi ve arkadaşlarına karşı güvensizlik hissiyle yanıp tutuşan karakterler ile bezeli olacak kısa dizi, güven kavramı üzerine önemli sözler söyleyecek.

Geçmiş yıllarda en iyi James Bond filmlerinden biri olarak anılan Skyfall, 5 Oscar ödüllü American Beauty ve son olarak 1917 filmleri ile geniş hayran kitlesine sahip olan Sam Mendes ilk kez bir mini dizi yönetecek. Daha önce Penny Dreadful, The Hollow Crown ve Britannia gibi kısa projelerin yapımcı tarafında yer alan yönetmen, bu farklı disiplinde ilk kez kamera başına oturacak.

Her bölümü yaklaşık 30 dakika uzunlukta olması beklenen The Red Zone dizisi toplamda 6 bölüm halinde yayınlanacak. Gelecek sene çekimlerine başlanacak dizinin en erken 2022’de Netflix ağında yayınlanması bekleniyor.