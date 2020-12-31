Epic Games Store bugün son Jurassic World oyunu olan Evolution’ı ücretsiz olarak yayınladı. Her gün bir adet bedava oyun yayınlama geleneğini sürdüren platform, normal satış değeri 171 TL olan yapımla çok büyük bir ilgi topladı. İşte detaylar…

Dün popüler aksiyon RPG oyunu Torchlight II adlı yapımı ücretsiz olarak yayınlayan Epic Games Store, bugün ise Jurassic World Evolution‘ı 7 Ocak 2021 günü saat 19:00’a kadar bedava şekilde kullanıcılara açtı. İlk defa Epic’ten oyun alanlar için indirme işlemi sonrasında 60 TL’lik bir kupon da veren platform; 80 TL ve üzeri harcamalarda geçen bu hediyeyle kullanıcılarına müthiş bir tatil indirimi yaptı. Her oyun satın alma işlemi sonrasında yenilenen bu sınırsız kuponla siz de Epic’in eşsiz kütüphanesine göz atabilir ve sepetinizi doldurabilirsiniz!

2018 yılında piyasaya çıkan Jurassic World Evolution, normal şartlarda platformlarda 171 TL karşılığında satılıyordu. Frontier Developments tarafından geliştirilen simülasyon oyunu Jurassic Park serisinin son oyunu olarak şimdi Epic Games’te ücretsiz indirilmeye başlandı. Bu muazzam fırsatı hemen değerlendirecekler için oyunun konusu ise şu şekilde özetleniyor:

“Muertes takımadalarının efsanevi adalarındaki operasyonda sorumluluğu üstlen ve dinozorların mucizesini, görkemini ve tehlikesini canlandır. Hayatın bir şekilde yolunu bulduğu belirsiz bir dünyada Bilim, Eğlence ya da Güvenlik çıkarlarına göre inşa et.”

Siz de hemen şu bağlantıya tıklayarak Epic Games Store‘a gidebilir ve Jurassic World Evolution’ı ücretsiz indirebilirsiniz!