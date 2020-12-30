Vivo bugün Hindistan pazarında yeni akıllı telefonu Y20A adlı modeli piyasaya sürdü. Bugün aynı zamanda Y20 (2021) telefonuyla da tüketici karşısına çıkan şirket, başlangıç seviyesi telefonları ile ucuz fiyatlı alternatifler yarattı. Her bütçeye hitap eden bu Y20A’nın özellikleri, fiyatı ve kullanılabilirlik durumu resmen açıklandı.

Vivo Y20A Tasarımı

6,51 inç IPS ideal ekran şekli ile tasarlanan Y20A, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlükle tüketici karşısına çıktı. Vivo Y20 serisi diğer telefonları gibi benzer bir tasarım anlayışıyla geliştirilen yeni telefon, orta üst kısmında bir adet selfie kamerası için yer ayırdı; arka kasada ise dikey kurulum anlayışı esas alınarak üçlü kamera düzeneği yerleştirildi. Kameraların hemen altında ise LED ışık bulunuyor.

Vivo Y20A Özellikleri

Ekran: 6,51 inç

6,51 inç İşlemci: Snapdragon 439 yonga seti

Snapdragon 439 yonga seti RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 11

5,000 mAh muazzam pil kapasitesi ile harikulade bir kullanıcı deneyimi hazırlayan Vivo Y20A, şirket tarafından açıklanan bilgilere göre 17 saate kadar HD film izleme desteği sağlıyor. Aynı zamanda mobil oyun oynama deneyiminde ise 10 saate yakın bir performans sergilediği iddia edilmekte. Nispeten eski bir yonga seti olan Snapdragon 439 SoC ile güçlendirilen cihaz, microSD kart ile genişletilebilir 64 GB bellek ve 3 GB‘lık RAM modüllerini içeriyor.

Vivo Y20A Fiyatı

Mavi ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen Y20A’nın fiyatı tek bir varyant içeriyor. 3 GB + 64 GB’lık sürümüyle telefon yaklaşık 155 dolar karşılığında satılmaya hazırlanıyor. Cihazın ilk satışlarının ise 2 Ocak 2021’de gerçekleşmesi beklenmekte.