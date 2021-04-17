Güvenilir teknoloji kaynaklarından Ross Young tarafından yapılan haber göre iPhone 13 modellerinin ekran özellikleri netlik kazanmış durumda.

Ross Young kaynağına göre yeni tanıtılacak olan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri kesin olarak LTPO temellerini kullanan 120Hz ekran yenileme hızlı OLED paneller ile geliyor.

Ross gün içerisinde yeni bir haber ile LTPO temelinin sadece Pro modelinde olabileceğini iddia etti fakat LTPO 120 Hz panel 13 Pro ve 13 Pro Max modelinde de kullanılacak.

Bildiğiniz gibi günümüzde üretilen Android akıllı telefon modellerinde 120 Hz ekran yenileme hızı oldukça erişilebilir modellerde bile kullanılıyor. Apple tarafı gerek ekran tazeleme hızı gerek kullanılan paneller ile pazarda oldukça kar amacı ile modeller üretmeye devam ediyor. Günümüzde 144 Hz ekran tazeleme hızlı modeller bile raflarda yerini alıyor.

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Apple, 120 Hz’li ekranı iPad Pro modelinde kullanmıştı ve kullanıcılar tahmin edilebileceği gibi bu ekranı çok sevmişti. Bu tip konularda halen anlaşılamayan Apple bazı özelliklerin ilk denenmesinden uzun bir zaman sonra diğer modellere getiriyor.

LTPO temelli ve OLED paneller siyah pikselleri tamamen kapatabildiği için pil tüketim ve performansa büyük hizmet sunuyor.

Diğer iPhone 13 Mini ve iPhone 13 modelinde ise 60 Hz OLED kullanılacak gibi duruyor.