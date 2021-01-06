Kısa bölümleri ile dikkat çeken 10 Bin Adım eğlenceli hikayeleriyle yoluna devam ediyor! Her bölümü ortalama on dakika uzunlukta olan keyifli komedi dizisi şimdi 3 ve 4. bölümüyle yayında…

Başrollerini Engin Günaydın ile Devin Özgür Çınar‘ın üstlendiği 10 Bin Adım dizisi izlemek isteyenler için Gain platformunda şimdi 3 ve 4. bölümünü sergiledi! İki eski sevgilinin ayrıldıktan sonra her gün sağlıklı bir hayat yaşamak adına düzenli bir biçimde yürümelerini ve başkalarına gelen ilginç durumları konu alan dizi izleyicilerine kahkahalar attırmaya devam ediyor!

10 Bin Adım yeni bölümü ile Müjgan Ferhan Şensoy ve Efe Tunçer gibi komedi dalında nam salmış iki başarılı oyuncuyu konuk ediyor. Hikayesi Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar tarafından kaleme alınan ve senaryosunu yine Çınar’ın yazdığı yapım Duygu Güzel Meriç imzasıyla yönetiliyor.

https://twitter.com/devinozgurcinar/status/1346763513625260033

Dizinin ilk iki bölümü 30 Aralık tarihinde, Gain platformunun açılış günü itibariyle yayınlanmıştı. Bugünden itibarense dizinin her Çarşamba günü 2 bölüm üst üste yayınlanmaya devam edeceği öğrenildi. 10 Bin Adım’ı izlemek için hemen Gain’i ücretsiz olarak mobil cihazınıza indirebilir ve rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Gain’in Diğer Başarılı Dizisi Terapist 3. Bölümü ile Platforma Geldi!

Psikolojik gerilim dizisi Terapist güçlü oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Murat Kılıç, Çağdaş Onur Öztürk, Muhammet Uzuner, İlayda Alişan, Dolunay Soysert gibi yıldız isimleri bir araya getiriyor. Gizemli bir cinayeti konu alan yapım her hafta Salı günleri Gain ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dün öğle saatlerinde Terapist’in yeni bölümü de hayranlarıyla nihayet buluştu.