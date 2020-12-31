10 Bin Adım dizisi ile mobilde yayın hayatına başlayan Gain TV Platformu, ilk olarak dizinin ilk iki bölümünü bedava olarak izleyicisiyle buluşturuyor.

10 Bin Adım dizisinin konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda: Duygu Güzel MERİÇ oturuyor.

oturuyor. Yapım şirketi: Zamkinos Film Şirketi.

Baş rol oyuncuları: Ezgi karakterini Devin Özgür Çınar , Mehmet karakterini de Engin Günaydın canlandırıyor.

karakterini , karakterini de canlandırıyor. Dizinin konusu: Eski iki sevgilinin her sabah bir araya gelip sağlık için 10 Bin Adım koşmaya karar vermesiyle dizinin konusu şekillenmeye başlıyor.

karar vermesiyle dizinin konusu şekillenmeye başlıyor. Mehmet ve Ezgi ‘nin spor yaparken yaşadıklarını, eski anıları konuşarak geçirdikleri zamanı konu alan dizi komedi tarzında işlenmiş. Filmi izlerken bazen kahkahalar atıp bazen de kendi hayatınızdan kareleri anımsayacağınız 10 dk’lık kısa diziyi izlerken sıkılmayacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz.

ve ‘nin spor yaparken yaşadıklarını, eski anıları konuşarak geçirdikleri zamanı konu alan dizi komedi tarzında işlenmiş. Filmi izlerken bazen kahkahalar atıp bazen de kendi hayatınızdan kareleri anımsayacağınız 10 dk’lık kısa diziyi izlerken sıkılmayacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Tayına başladığı tarih: 30.12.2020 Gain Medya mobil uygulaması

10 Bin Adım komedi dizisinin ilk iki bölümünü izleyebilmek için, yapmanız gerekenler çok basit;

App Store veya Google Play Store‘den Gain uygulamasını indirin. Mobile yüklenen uygulamayı açın ve siteye üye olsun. Daha sonra istediğiniz dizileri izleme şansınız olacak.

TV 8 ve TV 8,5 kanallarının sahibi Acun Ilıcalı‘nın da yeni açtığı izleme platformu Exxen‘e rakip olacak Gain, şimdiden izleyicisinden yüksek puan almayı başardı. Tahmin edilenin üzerinde indirilen Gain uygulamasında ücretsiz olarak başka hangi dizilerin yayınlanacağını takip ediyor olacağız..

10 Bin Adım disizi fragmanı

Kısa video odaklı Gain platformu hakkında bilinmesi gerekenler konusuna bakmanızı tavsiye ederiz.