Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın başrolünde yer aldığı 10 Bin Adım 2. sezon için Gain platformundan onay aldı. Sevilen ikili izleyicilerini kahkahalarla güldürmeye devam edecekken, yeni bölümler için bu yaz çekimlere başlanacağı ve ikinci sezonun yayın tarihi öğrenildi. İşte detaylar…

İlk bölümü GAİN uygulamasının lansman günü olan 30 Aralık 2020’de yayınlanmaya başlayan 10 Bin Adım dizisi hız kesmeden yoluna devam ediyor. Faruk Özerten ve Nisan Ceren Göçen tarafından Zamkinos Film yapımcılığında hazırlanan yapım, Duygu Güzel Meriç imzasıyla yönetilirken; dizinin senaryosu ise Devin Özgür Çınar kalemiyle yazılıyor. Çınar’ın aynı zamanda başrolünü Engin Günaydın ile birlikte üstlendiği komedi temalı dizi 10 dakikalık kısa bölümleriyle büyük ilgi görüyor.

Şimdiye kadar toplamda 9 bölümü yayınlanan 10 Bin Adım’ın yeni sezonu için de onay aldığı öğrenildi. GAIN platformu sevilen komedi dizisinin devamı için henüz sezon bitmeden şimdiden start verirken; iki eski sevgilinin her gün birlikte yürüyüşlerini konu alan yapımın uzun süre daha hayatımızda olacağı müjdelendi. Dizinin 2. sezon çekimleri açıklanan bilgilere göre bu yaz itibariyle başlayacak. Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar yeniden hayranlarıyla sonbahar aylarında buluşacak.

10 Bin Adım’ın 9. Bölümü Şimdi Gain’de!

Her hafta Çarşamba günü ekranlara gelen 10 Bin Adım’ın yeni bölümü Monotonluk şimdi platforma yüklendi. Bu bölümde Ezgi ve Memet sıkıcı hayatlarına yürüyüşle bir amaç katmak isterken, kendilerini beklenmedik bir aksiyonun içinde bulacak.

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